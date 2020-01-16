Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд арестовал и.о. главы Одесской налоговой

Исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую задержали на даче взятки в $25 тыс. прокурору, может выйти на свободу под залог в размере 904 тыс. грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года
Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года
Фото: dumskaya.net

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в $25 тыс. прокурору. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года. Она имеет право выйти под залог в размере 904 тыс. грн.

В САП напомнили, что 13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2100324790070693

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Одесса, налоги, арест, расследование, преступление, взятка, САП, Государственная налоговая служба Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS