Суд арестовал и.о. главы Одесской налоговой

Исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую задержали на даче взятки в $25 тыс. прокурору, может выйти на свободу под залог в размере 904 тыс. грн.

Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года Фото: dumskaya.net

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в $25 тыс. прокурору. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года. Она имеет право выйти под залог в размере 904 тыс. грн.

В САП напомнили, что 13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.