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Никаких обысков у главы налоговой не проводится – ГНС

В Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ, заявили в ГНС.

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15 января Верланов приехал главное управление ведомства в Одесской области, руководство которого он отстранил двумя днями ранее
15 января Верланов приехал главное управление ведомства в Одесской области, руководство которого он отстранил двумя днями ранее
Фото: tax.gov.ua

Никаких обысков у председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов или других руководителей подразделений Центрального аппарата ГНС не проводится, сообщает пресс-служба ГНС Украины.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", – сказано в сообщении.

О том, что у Верланова якобы проводят обыски, сегодня писали агентства "РБК-Украина" и "Укринформ" со ссылкой на свои источники.

15 января в ГНС также сообщили, что Верланов посетил с рабочим визитом главное управление ведомства в Одесской области, чтобы "лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой, и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ".

13 января в НАБУ заявили, что исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Теги: СБУ, обыск, расследование, НАБУ, Сергей Верланов
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