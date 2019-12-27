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Верланов пообещал, что в 2020 году налоговая уменьшит количество проверок бизнеса на 20%

За январь – ноябрь 2019 года Государственная налоговая служба провела 4300 плановых проверок, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава ГНС Сергей Верланов заявил, что в следующем году количество проверок будет еще меньше.

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Сергей Верланов: Мы постепенно уменьшаем количество проверок благодаря применению рискоориентированного подхода
Сергей Верланов: Мы постепенно уменьшаем количество проверок благодаря применению рискоориентированного подхода
Фото: tax.gov.ua

За 11 месяцев 2019 года Государственная налоговая служба провела 4300 плановых проверок. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 4900. Также за этот же период налоговая осуществила около 11 000 внеплановых аудитов, что на 23% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года, сообщает пресс-служба ГНС Украины.

В то же время количество встречных сверок за январь – ноябрь этого года – 3800, что на 24% меньше, чем по результатам 11 месяцев прошлого года.

"Мы постепенно уменьшаем количество проверок благодаря применению рискоориентированного подхода, который применяется при отборе плательщиков для проверок. Будем и в дальнейшем совершенствовать подходы к организации проверочной работы, что позволит сокращать количество проверок. В частности, в следующем году плановых проверок будет меньше еще на 20%", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов и пообещал и в дальнейшем сокращать их количество.

Всего по итогам 2019 налоговая проведет документальные плановые проверки примерно 5200 юридических лиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6000 юридических лиц. С августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого, отметили в пресс-службе.

Фото: tax.gov.ua
Фото: tax.gov.ua

Теги: налоги, бизнес, проверки, Сергей Верланов, Государственная налоговая служба Украины
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