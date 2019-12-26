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В налоговой службе Украины из-за следственных действий частично приостанавливали работу электронных сервисов

В Государственной налоговой службе Украины заверили, что не будут штрафовать налогоплательщиков за несвоевременную подачу документов через частичную приостановку работы электронных сервисов фискальной и налоговой служб.

Электронные сервисы фискальной и налоговой служб частичн не работали пять дней
Электронные сервисы фискальной и налоговой служб частичн не работали пять дней
Фото: pixabay.com

С 19-го декабря по 24 декабря включительно электронные сервисы фискальной и налоговой служб работали не в полном объеме из-за следственных действий в ведомствах. Об этом информировал пресс-центр Государственной налоговой службы в Facebook.

В комментариях под постом люди жаловались, что им придется платить штраф за несвоевременную подачу документов.

"Предположим, что налоговые накладные мы сможем вовремя зарегистрировать. А акцизные накладные мы уже не зарегистрируем вовремя. Штрафы ГНС за нас будет платить?", – написала пользователь Елена Шушарына.

https://www.facebook.com/TaxUkraine/posts/169364077771495

В налоговой заверили, что штрафов применять не будут.

"Электронные документы, которые были направлены в налоговую приняты и обработаны с учетом действия операционного дня для каждого типа документов. Налоговые накладные и счета корректировки направлены плательщиками 20, 23 или 24-декабря были получены ГНС, будут зарегистрированы 26 декабря. При этом, штрафные санкции и пеня предусмотрены за нарушение Кодекса, не применятся!", – сообщили в пресс-центре.

Скриншот: Державна податкова служба України / Facebook
Скриншот: Державна податкова служба України / Facebook

Теги: Украина, налоги, санкции, штраф, документы, работа, Государственная налоговая служба Украины
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