СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который шесть лет был в розыске

Житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР", где находился на должности заместителя командира одного из взводов террористов, рассказали в Службе безопасности Украины.

В составе бандформирования "Тайфун" мужчина противостоял силам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, утверждают в СБУ Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика "ДНР", который шесть лет находился в розыске. Об этом 3 февраля проинформировала пресс-служба СБУ.

По версии правоохранителей, житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на должности заместителя командира одного из взводов террористов.

"В составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерскском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области", – рассказали в пресс-центре.

Фото: ssu.gov.ua



В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ он был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое".

Фото: ssu.gov.ua

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.