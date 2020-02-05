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"Дикая показуха". Соцсети обсуждают обыск в здании телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука

Сегодня, 5 февраля, в части здания телеканала "1+1" сотрудники СБУ проводили обыск, который якобы связан с версией, что журналист Евгений Куксин распространял записи прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие.

СБУ проводит обыск в здании телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука
СБУ проводит обыск в здании телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука
Скриншот с видео: Владимир Тимофийчук/facebook

Вечером 5 февраля сотрудники СБУ проводили обыск в здании телеканала "1+1" на улице Куреневской в Киеве. Спецслужба якобы проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Евгений Куксин. 

Это событие не оставило равнодушными пользователей соцсетей. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Журналист Владимир Тимофийчук вел прямую трансляцию из редакции программы "Секретные материалы", где сотрудники СБУ проводили обыск.

https://www.facebook.com/timofiychuk/videos/2891843444200380/

"Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант [глава СБУ Иван] Баканов, видимо, совсем ид...от", - написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші".

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/2955116684539870

"Не, ну ладно, предположим, монтировали прослушку на "Плюсах", "Грошах" и лично Дубинском, но я еще в пятницу спрашивал, так а прослушивал-то кто?", -  задался вопросом телеведущий Сергей Чернышов.

https://www.facebook.com/sergiy.chernyshov1/posts/3452027051537208

"Обыски на "плюсах" происходят накануне двух крайне важных голосований в Раде уже завтра: рынок земли и банковское законодательство, делает невозможным возвращение Приватбанка. Эти законопроекты имеют целью разблокировать сотрудничество с МВФ и получить несколько миллиардов долларов, что крайне важно для власти, которая имеет хронические недополучение в бюджет. Не исключаю, что Игорь Коломойский хотел разменять банковский законопроект на голосование приближенных к нему депутатов по земле. Но Банковая решила сама диктовать условия, ища доказательства под обвинения в прослушке и монтаж записей премьера. Не думаю, что такая ситуация Коломойскому нравится, тем более на фоне, когда два его извечных конкурента-олигарха за последние два дня получили своих людей на должности в правительстве и "Укрзалізниці"... Ирония в том, что Президентом Зеленского сделали "плюсы". И Коломойский. А теперь ему показывают, кто "хозяин в доме", - поделилась мнением депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1759690524165425

"Дубинский написал, что на телеканале 1+1 идет обыск СБУ. Пусть мимоходом напомнит своему коллеге [председателю комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардепу от "Слуги народа" АлександруТкаченко, который толкает закон "О медиа", что дает экстраординарные возможности закрывать любые СМИ, блогеров, под предлогом выдуманных и высосанных из пальца подов. Потому что если СБУ трусит плюсы сейчас, то что будет, когда бывший генеральный менеджер плюсов протащит закон, который позволит "сжигать" неудобные каналы вместе с сорвавшимися с катушек сотрудниками. Ржу", - отметил политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/2931436296878082

"Сейчас СБУ проводит обыск в офисе 1+1. Пытаются найти журналистские стандарты", - иронизирует блогер Антон Ходза.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10211938243211299

Блогер Юрий Богданов опубликовал юмористическую картинку, которую сопроводил комментарием "СБУ проводит обыски на 1+1".

https://www.facebook.com/iu.bogdanov/posts/3476457125760189

"Какой-то обыск Шредингера: вроде бы и на "Плюсах", но СБУ заявляет, что телеканал не причастен", - отметил журналист и волонтер Тим Златкин.

https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10213078785804840

"Обыск на "плюсах" - дикая показуха. Обычно приходят и тупо все изымают, а не пролистывают меню "Пуск". Ждем продолжения банкета",  - написал блогер Александр Верголяс.

https://www.facebook.com/Oleksandr.vergolyas/posts/10216541828040995

"И шо, теперь на "плюсах" квартал показывать не будут? Горе-то какое)", - шутит блогер Игорь Барышев.

https://www.facebook.com/istyxx/posts/3300285809987714

"Обыски на "плюсах" не красят СБУ. Зато, показывают, что новая власть давит на СМИ по старым методичкам", - считает глава в Институт публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

https://www.facebook.com/bykov.inpolit/posts/2000692476743936

Теги: СБУ, Виктория Сюмар, обыск, 1+1, соцсети, Юрий Романенко, Александр Дубинский, прослушка, Антон Ходза, Алексей Гончарук, Евгений Куксин
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