Телеканал "1+1" об обыске СБУ: Журналисты стали заложниками своей разоблачительной деятельности

Журналисты "1+1" стали заложниками своей профессиональной деятельности, считает компания "1+1 медиа" в связи с обыском, который сотрудники Службы безопасности Украины проводят в здании телеканала в Киеве. Об этом сообщает ТСН.
На канале "1+1" отметили, что обыскивают рабочие места журналистов программы "Гроші".
"Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности", – сказано в заявлении.
На телеканале считают, что "такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ".
"1+1" также попросил главу СБУ Ивана Баканова прокомментировать ситуацию.
"Надеемся, что они [причины] достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности", – заявили на телеканале.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Обыск СБУ проводит в здании телеканала "1+1" на улице Куреневской в Киеве. Спецслужба якобы проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Куксин.
Дубинский в связи с происходящим назвал Баканова "идиотом".