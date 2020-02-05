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Телеканал "1+1" об обыске СБУ: Журналисты стали заложниками своей разоблачительной деятельности

В компании "1+1 медиа" выразили надежду, что причины, по которым СБУ проводит обыск в здании телеканала, действительно связаны с вопросами национальной безопасности. "1+1" попросил СБУ объяснить происходящее.

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Обыск проходит в здании "1+1" в Киеве
Обыск проходит в здании "1+1" в Киеве
Фото: 1+1 / Facebook

Журналисты "1+1" стали заложниками своей профессиональной деятельности, считает компания "1+1 медиа" в связи с обыском, который сотрудники Службы безопасности Украины проводят в здании телеканала в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

На канале "1+1" отметили, что обыскивают рабочие места журналистов программы "Гроші".

"Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности", – сказано в заявлении.

На телеканале считают, что "такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ".

"1+1" также попросил главу СБУ Ивана Баканова прокомментировать ситуацию.

"Надеемся, что они [причины] достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности", – заявили на телеканале.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Обыск СБУ проводит в здании телеканала "1+1" на улице Куреневской в Киеве. Спецслужба якобы проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Куксин.

Дубинский в связи с происходящим назвал Баканова "идиотом".

Теги: СБУ, обыск, 1+1, журналисты, Александр Дубинский, Наші гроші
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