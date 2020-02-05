Дубинский о следственных действиях на "1+1": Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко

Комментируя обыск, который сотрудники СБУ проводят в здании телеканала "1+1", нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал главу спецслужбы Ивана Баканова "идиотом". По словам нардепа, подобного при пятом президенте Петре Порошенко не было.

Средства массовой информации при пятом президенте Украины Петре Порошенко не обыскивали, заявил 5 февраля в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Так он прокомментировал информацию об обыске, который проводят в здании телеканала "1+1" в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины.

"Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 идет обыск. Маски-шоу организованы СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант [глава СБУ Иван] Баканов – видимо, совсем идиот", – написал Дубинский.

По данным СМИ, обыски, которые проводит СБУ в офисе, где работают журналисты-расследователи, связаны с прослушиванием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. СБУ якобы проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Евгений Куксин.