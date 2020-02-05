Дубинский о следственных действиях на "1+1": Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко

Средства массовой информации при пятом президенте Украины Петре Порошенко не обыскивали, заявил 5 февраля в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Так он прокомментировал информацию об обыске, который проводят в здании телеканала "1+1" в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины.
"Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 идет обыск. Маски-шоу организованы СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант [глава СБУ Иван] Баканов – видимо, совсем идиот", – написал Дубинский.
По данным СМИ, обыски, которые проводит СБУ в офисе, где работают журналисты-расследователи, связаны с прослушиванием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. СБУ якобы проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Евгений Куксин.