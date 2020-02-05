Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дубинский о следственных действиях на "1+1": Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко

Комментируя обыск, который сотрудники СБУ проводят в здании телеканала "1+1", нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал главу спецслужбы Ивана Баканова "идиотом". По словам нардепа, подобного при пятом президенте Петре Порошенко не было.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дубинский назвал обыск "масками-шоу"
Дубинский назвал обыск "масками-шоу"
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Средства массовой информации при пятом президенте Украины Петре Порошенко не обыскивали, заявил 5 февраля в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Так он прокомментировал информацию об обыске, который проводят в здании телеканала "1+1" в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины.

"Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 идет обыск. Маски-шоу организованы СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант [глава СБУ Иван] Баканов – видимо, совсем идиот", – написал Дубинский.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/2955116684539870

По данным СМИ, обыски, которые проводит СБУ в офисе, где работают журналисты-расследователи, связаны с прослушиванием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. СБУ якобы проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Евгений Куксин.

Теги: СМИ, СБУ, Петр Порошенко, обыск, 1+1, Александр Дубинский, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Муж Собчак Богомолов: Facebook это бесовское пространство
Муж Собчак Богомолов: Facebook – это бесовское пространство
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS