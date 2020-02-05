СБУ проводит обыски в домах трех журналистов "1+1" — СМИ

Среди тех, у кого Служба безопасности проводит обыск, журналисты Денис Данько и Евгений Куксин, а также бывший сотрудник "1+1" Александр Низовцев, сообщает "24 канал".

Служба безопасности Украины проводит обыски дома у двух нынешних и одного бывшего журналиста телеканала "1+1". Об этом 5 февраля сообщает "24 канал".

В частности, обыски проходят у журналистов программы "Секретные материалы" Дениса Данько и Евгения Куксина. Как пишет СМИ, Данько рассказал, что правоохранители изъяли у него три флешки, рабочий системный блок, планшет и ноутбук. Однако мобильный телефон у журналиста не забирали.

Куксин в комментарии журналистам добавил, что следователи изъяли из редакции его компьютер. Также правоохранители требовали, чтобы он предоставил устройство, с помощью которого якобы осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука.

Кроме того, руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко рассказал, что правоохранители также приходили с обыском к журналисту Александру Низовцеву, который уже давно не работает на телеканале. Про обыски у Низовцева также сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в Telegram.

Вечером 5 января в СМИ появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже информацию об обысках подтвердили и в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Телеканал предполагает, что обыски связаны с "обличительной деятельностью программы". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.