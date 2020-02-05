Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Обыски в здании "1+1" не связаны с деятельностью канала – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в местах возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом, заявили в ведомстве, комментируя следственные мероприятия в здании канала "1+1".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В СБУ назвали причину обысков на канале
В СБУ назвали причину обысков на канале
Фото: ЕРА

Обыски в здании телеканала "1+1" не связаны с деятельностью канала. Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины заявил в Facebook 5 февраля. 

Следственные действия проводят "в отношении конкретных лиц, в местах возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом", заявили в СБУ. 

В ведомстве подчеркнули, что обыски санкционированы.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не производится", – добавили в СБУ. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2608513469378642

Обыск СБУ проводит в здании телеканала "1+1" на улице Куреневской в Киеве.

ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Телеканал предполагает, что обыски связаны с "обличительной деятельностью программы". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В связи с происходящим Дубинский назвал главу СБУ Ивана Баканова "идиотом".

Теги: СБУ, обыск, ТСН, 1+1, журналисты, спецслужбы, Александр Дубинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Муж Собчак Богомолов: Facebook это бесовское пространство
Муж Собчак Богомолов: Facebook – это бесовское пространство
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS