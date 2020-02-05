Обыски в здании "1+1" не связаны с деятельностью канала – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в местах возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом, заявили в ведомстве, комментируя следственные мероприятия в здании канала "1+1".

В СБУ назвали причину обысков на канале Фото: ЕРА

Обыски в здании телеканала "1+1" не связаны с деятельностью канала. Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины заявил в Facebook 5 февраля.

Следственные действия проводят "в отношении конкретных лиц, в местах возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом", заявили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что обыски санкционированы.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не производится", – добавили в СБУ.

Обыск СБУ проводит в здании телеканала "1+1" на улице Куреневской в Киеве.

ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Телеканал предполагает, что обыски связаны с "обличительной деятельностью программы". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В связи с происходящим Дубинский назвал главу СБУ Ивана Баканова "идиотом".