Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" говорил, что обыски на "1+1" связаны с прослушкой Гончарука – СМИ

Вчерашние обыски на телеканале "1+1" не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов, а связаны только с поиском людей, которые прослушивали и монтировали разговоры премьер-министра Алексея Гончарука, сказал нардепам от "Слуги народа" президент Владимир Зеленский, пишет "Украинская правда".

Сегодня утром состоялось заседание парламентской фракции партии "Слуга народа", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В комментарии "Украинской правде" один из нардепов сказал, что на заседании поднимали вопрос об обысках на телеканале "1+1".

Зеленский заверил депутатов, что обыски не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов. По его словам, правоохранители ищут тех, кто прослушивал и монтировал записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

Вечером 5 января в СМИ появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже информацию об обысках подтвердили и в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что дело связано с прослушкой Гончарука.

Обыски проводились в помещении, где работают три журналиста, а также по месту их жительства.

Бывшие сотрудники телеканала и нынешние нардепы от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Александр Дубинский возмутились происходящим.