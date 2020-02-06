Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" говорил, что обыски на "1+1" связаны с прослушкой Гончарука – СМИ

Сегодня утром состоялось заседание парламентской фракции партии "Слуга народа", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В комментарии "Украинской правде" один из нардепов сказал, что на заседании поднимали вопрос об обысках на телеканале "1+1".
Зеленский заверил депутатов, что обыски не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов. По его словам, правоохранители ищут тех, кто прослушивал и монтировал записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.
Вечером 5 января в СМИ появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже информацию об обысках подтвердили и в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.
Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что дело связано с прослушкой Гончарука.
Обыски проводились в помещении, где работают три журналиста, а также по месту их жительства.
Бывшие сотрудники телеканала и нынешние нардепы от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Александр Дубинский возмутились происходящим.