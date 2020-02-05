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В СБУ подтвердили, что обыски на "1+1" связаны с делом о прослушке Гончарука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что в рамках дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука проводились следственные действия и у министров.

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Глава СБУ назвал причину обысков на "1+1"
Глава СБУ назвал причину обысков на "1+1"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей "1+1" не спекулировать фактами относительно обысков на телеканале в рамках дела о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Заявление Баканова опубликовано 5 февраля на странице СБУ в Facebook.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", — подчеркнул Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились у министров, представителей государственной власти и в Управлении государственной охраны.

"Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи, и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием", — сообщил он.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2608650702698252

Вечером 5 января в СМИ появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже информацию об обысках подтвердили и в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Телеканал предполагает, что обыски связаны с "обличительной деятельностью программы". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

Теги: СБУ, 1+1, обыски, Иван Баканов, Алексей Гончарук
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