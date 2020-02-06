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Нардеп Ткаченко об обыске СБУ на "1+1": Это очень опасный прецедент

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко объявил о намерении провести внеочередное заседание комитета и заслушать на нем информацию СБУ об обысках на телеканале "1+1".

Ткаченко (на фото) считает, что силовики должны прийти к Гончаруку
Ткаченко (на фото) считает, что силовики должны прийти к Гончаруку
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Обыск, который сотрудники Службы безопасности Украины проводят 5 февраля в здании телеканала "1+1", является опасным для общества прецедентом.

Об этом в эфире ТСН заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызывать правоохранителей, руководство СБУ, чтобы они объяснили, почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", – сказал он.

В ходе трансляции YouTube-канала "Свободный" Ткаченко выразил мнение, что если следственные мероприятия проходят в рамках дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, силовики должны были прийти именно в помещение главы правительства.

Вечером 5 января в СМИ появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже информацию об обысках подтвердили и в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что дело связано с прослушкой Гончарука.

Обыски проводились в помещении, где работают три журналиста, а также по месту их жительства.

Теги: Верховная Рада, СБУ, обыск, Александр Ткаченко, 1+1, журналисты, комитет, прослушка
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