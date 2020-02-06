Прослушка Гончарука. Упоминание журналиста "1+1" обнаружили в метаданных аудиозаписи, которую выложил Дубинский

5 февраля СБУ проводила обыск у журналиста "1+1" Евгения Куксина. Пользователи сети утверждают, что эта фамилия есть в метаданных файла прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, который выкладывал у себя в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Файл прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит метаданные, которые указывают на причастность к его появлению журналиста "1+1" Евгения Куксина. Об этом 6 февраля сообщил в Twitter пользователь сети Eugen Sakal.

Он опубликовал метаданные аудиофайла, который 16 января выложил в своем Telegram депутат Верховной Рады от "Слуги народа", бывший сотрудник "1+1" Александр Дубинский.

Фото: Eugen Sakal / Twitter

Если открыть файл в обычном текстовом редакторе, видно слово kuksin.

Коли ви викладаєте змонтований файл прослуховування когось в телеграм, намагайтеся бути не таким довбойобом, як Дубінський pic.twitter.com/1Dwdu8pSFP — Eugen Sakal (@Gienius_S) February 6, 2020

Дубинский написал в Telegram: "Такие "метаданные" можно прописать в любом файле вручную".

"Метадата – она сохраняется в оригинальном файле, Telegram не обжимает mp3, а сохраняет в облаке как есть оригинал файла или фото, если отправить как файл", – объяснил Eugen Sakal.

Метадата, она схраняется в оригинальном файле, а тг не обжимает mp3 а сохраняет в облаке как есть оригинал файла, или фото если отправить как файл — Eugen Sakal (@Gienius_S) February 6, 2020

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Дубинский утверждал, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.