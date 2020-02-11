Тарута: Если хотим что-то качественно изменить, а не просто усилить контроль государства над медиа, необходимо говорить с журналистами

Перед голосованием за законопроект "О медиа", соавтором которого является нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, власть должна обсудить этот документ с украинскими журналистами, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Батьківщини" Сергей Тарута.

"Ну, конечно, я против законопроекта "О медиа". Я всегда был на стороне медийщиков. То, что сейчас делается, это неправильно. По этому законопроекту сейчас журналисты могут оценить уровень и других законодательных инициатив "Слуги народа", разрабатываемых и принимаемых в турборежиме. Ровно то же происходит и в других аспектах, в первую очередь – по экономическим законопроектам. Например, в налоговых изменениях №1209 и №1210 или в законопроекте о рынке земли. Вроде цель хорошая, а на самом деле ужас! В парламенте у многих законопроектов изначально цель хорошая, но она нивелируется негативом, который в том числе закладывается в предлагаемых документах. Это называется шаг вперед, два назад. Чистое дилетантство. Проблема в том, что этот законопроект абсолютно не опирается на тех, кого в итоге коснется", – подчеркнул Тарута.

По его мнению, необходимо внедрять ответственность и для СМИ, и для власти.

"Как нужно было правильно делать? Еще в 2015 году у нас была комиссия [ирландского депутата] Пэта Кокса от Европарламента, который старается помогать Украине правильно вести законодательную деятельность. На 76 страницах был изложен полный цикл публичной политики, который предусматривает обязательные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Заинтересованные стороны – это те, кого этот закон коснется. При подготовке законопроекта "О медиа" это было учтено? Я недавно был в Брюсселе, европейцы прямо и жестко говорили, что в этом турборежиме делается много ошибок. Хотите что-то сделать? Пригласите тех, кого это непосредственно касается", – заявил собеседник.

Он не исключает, что Украине мог бы пригодиться опыт Польши.

"Я в свое время предлагал перенять польский опыт. Я работал в Польше с 2004 года, был там одним из самых больших инвесторов, видел, как там менялась журналистика. С одной стороны, она стала очень ответственной и качественной, любая публикация-расследование тут же приводила к тому, что прокуратура и силовые органы открывали дело, а не ждали, когда кто-то подаст заявление. С другой стороны, вводилась ответственность для журналиста, если вдруг он занимался дезинформацией или джинсой, как это принято у нас. То есть была внедрена взаимная ответственность и для СМИ, и для власти. И мгновенно началось очищение власти и усиление медиа. То же самое я предлагал сделать в Украине", – сказал нардеп.

Он отметил, что в данном вопросе сперва нужно определиться с конечной целью.

"Если хотим что-то действительно качественно изменить, а не опять усилить контроль государства теперь уже над медиа, необходимо пригласить лучших журналистов, главных редакторов, репортеров, которые реально варятся в медийной сфере и знают все ее проблемы. С ними надо говорить, анализировать риски и вместе решить проблему, в том числе связанную с российской пропагандой. Как решить? Совместно выработать техническое задание, то есть четко прописать, чего хотим и какова наша конечная цель. Потому что нужен не закон ради закона, а реальное достижение цели. Думаете, авторы законопроекта "О медиа" это учли?" – резюмировал Тарута.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению эксперта Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.