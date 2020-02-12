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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак заявил, что у команды президента есть план, как провести местные выборы в октябре по всей Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время переговоров с российской стороной об урегулировании ситуации на Донбассе Украина готова на компромиссы, только если они не будут угрожать национальным интересам.

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Тимошенко: Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию
Тимошенко: Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня в ходе брифинга заявил, что у Украины есть план, как провести местные выборы по всей стране в конце октября 2020 года. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", – отметил Ермак. 

Он допустил, что во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, и подчеркнул, что они не будут в ущерб интересам Украины.

Глава ОП подчеркнул, что готов говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, чтобы разъяснить им планы команды президента.

"Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические и действительно настроенные на интересы Украины", – добавил Ермак.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.

Теги: Россия, Украина, выборы, Донбасс, местные выборы, выборы на Донбассе, Андрей Ермак
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