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Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса президента

Согласно указам президента Украины Владимира Зеленского, главой Офиса президента вместо Андрея Богдана будет Андрей Ермак.

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Богдан покинул пост главы Офиса президента
Богдан покинул пост главы Офиса президента
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака, уволив его с поста своего помощника.

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

21 мая 2019 года Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Ермака своим помощником. Ермак занимался обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в частности, ездил в РФ за украинцами в сентябре.

По данным источников "Украинской правды", Ермак наращивал свое влияние в Офисе президента и находился в состоянии конфликта с Богданом. Руководитель Офиса президента перестал сопровождать Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Ермак 10 февраля заявил в эфире канала "Украина 24", что у него нет конкуренции с главой Офиса президента.

10 февраля "Украинская правда" и "РБК-Украина", ссылаясь на данные источников, сообщили, что Богдан официально написал заявление об отставке и вероятность его ухода высока.

Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать; президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

Теги: отставка, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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