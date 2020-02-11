"Мы 100% кого-то будем терять". Зеленский сообщил о конфликтах в команде президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде, сообщил, что сложно расстается с людьми, однако подчеркнул, что увольнения сотрудников неминуемы.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать, он подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться со своими сотрудниками.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работает в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в его команде есть не только те люди, которым он доверяет.

"Просто это немного разные вопросы, – с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации Президента", – сказал президент.

Он рассказал, что долго может не доверять человеку, но если уже доверился, никто не может его убедить, что этот человек "занимается чем-то нехорошим, недобрым".

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", – добавил Зеленский.

Президент говорил о конфликтах на фоне слухов об отставке главы Офиса президента Андрей Богдана.

Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

По данным источников "Украинской правды", советник Зеленского Андрей Ермак сейчас наращивает свое влияние в Офисе президента и находится в состоянии конфликта с Богданом. Руководитель Офиса президента больше не сопровождает Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ в январе 2020 года на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять руководителя Офиса президента и Богдан сам принял решение поменьше появляться на публике, чтобы "не дразнить" общественность.

10 февраля "Украинская правда" и "РБК-Украина", ссылаясь на данные источников, сообщили, что Богдан официально написал заявление об отставке, вероятность его ухода в этот раз "большая".