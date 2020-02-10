Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

По данным источников "Украинской правды", глава Офиса президента Андрей Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Источник "РБК-Украина" утверждает, что "к утру все станет понятно".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, Богдан обсудил ситуацию со своими заместителями
По данным СМИ, Богдан обсудил ситуацию со своими заместителями
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке, сообщила вечером 10 февраля "Украинская правда".

По словам пяти источников издания, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Глава офиса также обсуждал ситуацию со своими заместителями.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

Источник издания "РБК-Украина" подтвердил, что глава ОП действительно написал заявление. "На этот раз – официально", – сказал собеседник.

По информации "РБК-Украина", заявление пока не принято главой государства.

Другой собеседник издания из окружения Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы президентского офиса, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", – добавил он.

Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

1 августа ряд СМИ сообщили об отставке Богдана Журналистка "Нового времени" Кристина Бердинских обнародовала фото заявления. На снимке не было видно даты, подписи и адресата заявления. Его текст таков: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Богдан подтвердил, что писал заявление об уходе. 31 октября он заявил, что пока "не имеет права" уйти в отставку.

Теги: отставка, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Белое против черного. Самые стильные женские образы церемонии "Оскар 2020"
Белое против черного. Самые стильные женские образы церемонии "Оскар 2020"
Костюм джедая и платье с вентиляцией. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
Костюм джедая и платье с вентиляцией. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS