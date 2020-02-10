Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

По данным источников "Украинской правды", глава Офиса президента Андрей Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Источник "РБК-Украина" утверждает, что "к утру все станет понятно".

По данным СМИ, Богдан обсудил ситуацию со своими заместителями Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке, сообщила вечером 10 февраля "Украинская правда".

По словам пяти источников издания, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Глава офиса также обсуждал ситуацию со своими заместителями.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

Источник издания "РБК-Украина" подтвердил, что глава ОП действительно написал заявление. "На этот раз – официально", – сказал собеседник.

По информации "РБК-Украина", заявление пока не принято главой государства.

Другой собеседник издания из окружения Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы президентского офиса, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", – добавил он.