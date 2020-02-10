Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке, сообщила вечером 10 февраля "Украинская правда".
По словам пяти источников издания, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Глава офиса также обсуждал ситуацию со своими заместителями.
О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.
Источник издания "РБК-Украина" подтвердил, что глава ОП действительно написал заявление. "На этот раз – официально", – сказал собеседник.
По информации "РБК-Украина", заявление пока не принято главой государства.
Другой собеседник издания из окружения Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы президентского офиса, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".
"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", – добавил он.
Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.
1 августа ряд СМИ сообщили об отставке Богдана Журналистка "Нового времени" Кристина Бердинских обнародовала фото заявления. На снимке не было видно даты, подписи и адресата заявления. Его текст таков: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
Богдан подтвердил, что писал заявление об уходе. 31 октября он заявил, что пока "не имеет права" уйти в отставку.