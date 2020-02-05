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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Зеленский думает, что отставка Богдана поможет добиться прорыва на американском направлении и разморозить отношения с МВФ

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Офис президента продолжают потрясать слухи – будет уволен глава ОП Андрей Богдан или нет. Дистанцирование от главы своего офиса со стороны президента очевидно – Богдан уже не шепчет ничего президенту на переговорах, и на многие мероприятия президент уже стал ездить без Богдана.

Президент Владимир Зеленский явно демонстрирует, что время близких контактов со своим главой ОП прошло. И обсуждает эту проблему со своим аппаратом, и прежде всего – с самым жестким противником Богдана в окружении президента Андреем Ермаком. Ермак показал себя в глазах Запада договороспособным человеком, в то время как Богдан в глазах Запада – это проводник интересов Игоря Коломойского. Записи переговоров в кабинете бывшего главы ГБР Романа Трубы показывают, что Богдан звонит и отдает приказы по делам, связанным с интересами Коломойского. Украинские правоохранительные органы боятся касаться темы достоверности записей и расследования информации на записях.

Дипломаты США неоднократно критически высказывались в разговорах с Зеленским о роли Богдана в процессах влияния на суды по делу "ПриватБанка". И отказ Украине выдать очередной транш МВФ прямо связан с опасениями Запада, что под контролем Богдана Коломойский вернет себе или весь банк, или значительную часть его активов.

Чтобы наладить отношения с МВФ, президенту надо показать, что он дистанцируется от Коломойского и пресекает все попытки применить админресурс от его имени для помощи Коломойскому в деле "ПриватБанка". Как это сделать? Отставка Богдана должна убедить американцев, и принять решение по широкому комплексу вопросов, в том числе и по кредиту.

Поэтому с решениями об увольнении Зеленский не спешит, отставку Богдана надо разменять на надежные гарантии и сроки. Система власти Зеленского построена на ручном управлении. А в этой ручной системе у Богдана был свой большой кусок влияния, отношений, обязательств. Все это быстро не передать и не заменить. Тем более, если Богдан каждый день продолжает принимать решения.

И тем более, если Богдан так много знает о Зеленском и его уязвимых местах за это время, и его связывает с президентом своя история личных отношений. Команда Богдана во власти останется, по данным наших источников, отставка угрожает только заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Шаткое положение также и у генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Посмотрим, как удастся президенту расторговать увольнение своего друга. Ведь все понимают, что полностью ни Богдан, ни Коломойский влияния у Зеленского не потеряют, их связывают долгие годы отношений и прагматическая потребность в поддержке телеканала "1+1".

Помнится, при Порошенко американцы в лице вице-президента Джо Байдена требовали увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который, кроме объективных проблем в своей деятельности, был известен делом по компании "Бурисма", в наблюдательный совет которой олигарх Злочевский включил сына Байдена. Порошенко тогда тоже долго упирался с увольнением Шокина.

Здесь логика примерно такая же – жертва Богдана поможет, как думает Зеленский, добиться существенного прорыва на американском направлении, разморозить отношения с МВФ, и выдвинуть Ермака как приемлемую для Запада переговорную фигуру, способную выстроить самостоятельно систему отношений и коммуникационное поле.

Президент Зеленский ищет фигуру, которая сможет обеспечить ему полную субъективность и дееспособность во власти. Но вряд ли это получится. Чтобы власть стала устойчивой, надо не просто менять тех, кто правит именем президента и отдает приказы. Надо отказываться от модели ручного управления, надо отказываться от назначений некомпетентных людей на всех уровнях, которые лично кому-то нравятся или преданы. Президент должен заниматься развитием государства и, прежде всего, его силовых структур. И пока Зеленский это не осознает, любые перестановки в офисе не будут носить системный характер и глобально влияние Зеленского на страну, государство и общество не усилят.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Юрий Бутусов, отставка, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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