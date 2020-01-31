Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и его девушка, совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасия Сличная "планируют остаться друзьями", сказал собеседник издания "Страна".

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и его девушка, совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасия Сличная, стали жить отдельно. Об этом 31 января сообщила "Страна" со ссылкой на источник.

"Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу... Да, все не так гладко. Никто ж никого не скрывал, за год они много где вместе побывали. Праздники, компания, совместные фото. Это в какой-то мере обязывает. Может, конечно, помирятся. Но сейчас живут отдельно", – сказал собеседник.

Он добавил, что пара планирует "остаться друзьями".

Издание сообщило, что зимние праздники Богдан и Сличная провели вместе за границей, а по возвращению разъехались.

В июле 2019 года Сличная рассказывала, что отношения с Богданом у нее начались в конце 2018 года.

Богдан развелся с женой Ольгой в начале 2019 года, у них четыре дочери.