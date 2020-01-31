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Советником Богдана стал дипломат, который назвал участников Майдана "ультранационалистами с нацистской символикой" – СМИ

Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который во время событий Революции достоинства в Киеве в феврале 2014 года критиковал ее участников, стал советников главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Увольнения Хрипунова в 2014 году добивалась украинская община в Испании
Увольнения Хрипунова в 2014 году добивалась украинская община в Испании
Фото: radiosvoboda.org

Советником главы Офиса президента Украины Андрея Богдана стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

21 февраля 2014 года во время событий Революции достоинства в Киеве в газете El Periodico вышел материал с комментарием Хрипунова. Он обвинил в "беспорядках" в Украине оппозиционных политиков, "которые стремятся достичь власти в кратчайшие сроки, воспользовавшись недовольством населения после того, как соглашение с ЕС не было подписано". Дипломат называл участников Евромайдана "ультранационалистами с нацистской символикой".

Украинская община в Барселоне потребовала его увольнения, сообщало "Радіо Свобода". Также украинская община упрекала генконсула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунова уволили.

В расследовании "Схем" говорится, что этой зимой его видели у Офиса президента Владимира Зеленского. Причину своего посещения офиса он не пояснил.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

Теги: Евромайдан, Барселона, советник, Революция достоинства, Схемы, Андрей Богдан
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