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"Кварталовцы", бизнесмены и чиновники времен Януковича. Журналисты выяснили, кто посещал Офис президента

Журналистам проекта "Схеми" удалось узнать, что Офис президента в разное время посещали бывшие коллеги президента Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу", чиновники времен экс-президента Виктора Януковича и бизнесмены.

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Списки посетителей Офиса президента Владимира Зеленского оказались засекреченными
Списки посетителей Офиса президента Владимира Зеленского оказались засекреченными
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, сославшись на конфиденциальность информации. Об этом 30 января сообщили журналисты проекта "Схеми" от "Радіо Свобода".

"Таким образом, у Зеленского продолжили практику его предшественников — Петра Порошенко и Виктора Януковича, – когда имена гостей президентского Офиса скрывали, отказывая в информации, что позволяет первым лицам государства проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незамеченным для общественности", — отметили журналисты.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Во время предвыборной кампании тогда еще кандидат Зеленский обещал "никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2239174666332897

Тем не менее, журналистам удалось зафиксировать некоторых посетителей Офиса президента. В октябре 2019 года на Банковую пришел концертный директор "Студии "Квартал 95" и исполнитель роли главы СБУ в сериале "Слуга народа" Мика Фаталов. Тогда он заявил, что идет договариваться о товарищеском футбольном матче.

В другой раз посетителем ОП режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. Он заявил, что приходил в офис по вопросами культуры и кино, так как там в то время якобы находился министр культуры.

15 октября в ОП заходил тогда еще продюсер студи "Квартал 95" Сергей Сивохо. Этот визит был как раз за три дня до его назначения в Совет нацбезопасности Украины.

Также ОП посещали брат советника президента Андрея Ермака Денис, сын внештатного советника президента Олега Устенко Алексей, консультант "95 квартала" Сергей Ныжный, а также его брат Андрей Ныжный, работающий районным суддей в Днепре.

Были в ОП и чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, а также соратники бывшего премьера Николая Азарова. В частности, в ОП приходили судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко, бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, бывший заместитель главы администрации Януковича Олег Рафальский, бывший заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

Журналисты отметили, что среди посетителей Банковой были и антикоррупционеры: первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава и бывший член антикоррупционного комитета Верховной Рады Сергей Лещенко.

Также побывали у президента киевский застройщик Андрей Ваврыш, народный депутат Вадим Новинский, миллиардер Алексей Вадатурский, депутат Юрий Аристов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Теги: Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Офис президента Украины, Сергей Сивохо, Алексей Кирющенко, Мика Фаталов, 95 квартал, Алексей Вадатурский
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