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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего.


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Богдана поменяют на Ермака, а Гончарука – на Дубилета

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Слухи о кадровой бойне.

1. Богдана поменяют на Ермака. На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная. Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией. Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского. Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020-м – мир. И он из кожи вон будет лезть, чтобы получить от России. Со всеми вытекающими.

2. Гончарука поменяют на Дубилета. Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провел спорную, но громкую электронную перепись. Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев.

3. Кирилла Тимошенко заменит Никита Потураев. В свете перманентных медийных провалов Офиса президента вполне логичная рокировка. Безграмотность офиса уже стала причиной международных проблем. Например, с Румынией.

4. Макса Нефьодова вытурят за срыв поступлений с таможни. Решение готово давно, но необходим был нужный контекст. Судя по всему, в начале февраля он будет.

Источники разные, но как говорит Соня Кошкина, вы запомните этот пост.

P.S. Я не верю, что перестановки что-то изменят кардинально.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: зарплата, Юрий Романенко, Дмитрий Дубилет, Максим Нефьодов, Андрей Богдан, Никита Потураев, Алексей Гончарук, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак
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