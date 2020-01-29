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Кабмин Гончарука: 143 предприятия в 21 области использовали возможность снизить платежки за отопление

Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы в платежках за тепло, стали шесть областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго пересчитали платежки после того, как премьер-министр Алексей Гончарук инициировал позволившее это сделать постановление.

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Премьер Алексей Гончарук: Если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф
Премьер Алексей Гончарук: Если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф
Фото: kmu.gov.ua

После принятия правительством Алексея Гончарука постановления №1082, которое позволило органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго совершить перерасчет платежек за отопление, это уже сделали 143 предприятия в 21 области и городе Киеве, сообщили в Министерстве развития общин и территорий, пишет сайт Кабмина. 

"Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали шесть областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго пересчитали платежки. Наибольшего процента пересчета достигли в городе Вольнянске Запорожской области – здесь сумму в платежке снизили на 31%", – сказано в сообщении.

В поселке городского типа Межевая Днепропетровской области суммы в платежках снизились на 29%, в Белгороде-Днестровском Одесской области – на 28%, эти населенные пункты заняли второе и третье места.

"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое", – пишет правительственный портал.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф",  сказал Гончарук.

Теги: Кабинет Министров, газ, отопление, цены, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, Алексей Гончарук
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