Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В феврале возможно снижение цены на газ для населения – Оржель

Накопление больших запасов природного газа, заключение транзитного договора и теплая зима – факторы, позволяющие снижать стоимость газа для потребителей, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оржель: Небесная канцелярия существенно влияет на рынок
Оржель: Небесная канцелярия существенно влияет на рынок
Фото: ЕРА

Украина выйдет из отопительного сезона 2019–2020 годов с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах, что позволяет рассчитывать на снижение цены на газ для населения. Об этом на пресс-конференции в Киеве 29 января сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас на 5,4 млрд м³ больше запасы, чем в прошлом году. Мы стопроцентно выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах. Теплая зима – небесная канцелярия существенно влияет", – сказал министр.

Он напомнил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для населения на 25% меньше, чем в январе 2019 года, и значительно ниже, чем ожидалось перед началом отопительного сезона.

На стабилизацию рынка повлияло также заключение договора о транспортировке российского газа по территории Украины, добавил Оржель.

"Все это – те драйверы, которые сказываются на уменьшении цены в Европе и в Украине. Для нас было очень важно, чтобы украинский потребитель, население получило те положительные сигналы, которые предоставил рынок, – отметил глава Минэнерго. – Мы ожидаем, что положительные тренды на рынке будут продолжаться, а это означает, что новая формула даст нам возможность снова в лучшую сторону, в сторону уменьшения пересмотреть цены в феврале".

По договоренности с Международным валютным фондом с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Согласно постановлению правительства №17 от 24 января, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз України" поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.

В январе цена на газ будет составлять 5,58 грн/м³ (с НДС, но без затрат на транспортировку), сообщили в Минэнерго.

19 ноября 2019 года Оржель заявлял, что в украинских хранилищах на данный момент находится рекордное количество газа, что позволило бы зимой обеспечить украинцев теплом и без российского транзита.

Теги: энергетика, НАК Нафтогаз, тарифы, транзит, Алексей Оржель, цена на газ, природный газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love
12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love
Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены
Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены
Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской
Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской
  "Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
  "Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS