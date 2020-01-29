Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаз України"

В сферу деятельности экс-замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль , назначенной советником председателя правления НАК "Нафтогаз України", будут входить международные отношения, а также поддержка позиции НАК в международных судебных и арбитражных процессах.

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз України", сообщила 29 января пресс-служба НАК.

Отмечается, что в МИД Украины Зеркаль "отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014 – 2016 годах".

В сферу ее деятельности в НАК будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, по поводу захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в оккупированном Крыму.

В "Нафтогазі" подчеркивают, что у Зеркаль – 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она выступает автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

Во время работы в Министерстве юстиции участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашениям между Украиной и Евросоюзом о реадмиссии и об упрощении визового режима. Была представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы.

Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Украины с августа 2014-го. Она написала заявление об отставке 28 ноября 2019 года. Правительство согласовало отставку Зеркаль 4 декабря.