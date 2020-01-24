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Оржель: "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа

С 1-го по 22 января "Газпром" прокачал через Украину только 47% от оплаченных объемов газа, отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

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Больше всего газа "Газпром" прокачал через Украину 13 января
Больше всего газа "Газпром" прокачал через Украину 13 января
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" заплатил за транзит газа через Украину больше, чем фактически прокачал. Об этом 24 января проинформировал в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежемесячно (очевидно, Оржель перепутал с "ежедневно". – "ГОРДОН") "Газпром" должен прокачивать не менее 178 млн м³. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов", – написал министр.

Согласно инфографике, которую он опубликовал, меньше всего российского газа было фактически прокачано 2 января (38 млн м³), больше всего – 14 января (124 млн м³).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2505442583059849&id=100007823957053

31 декабря 2019 года закончился 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, энергетика, транзит, российский газ, Алексей Оржель
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