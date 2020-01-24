С 1-го по 22 января "Газпром" прокачал через Украину только 47% от оплаченных объемов газа, отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Больше всего газа "Газпром" прокачал через Украину 13 января Фото: ЕРА

Российский "Газпром" заплатил за транзит газа через Украину больше, чем фактически прокачал. Об этом 24 января проинформировал в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежемесячно (очевидно, Оржель перепутал с "ежедневно". – "ГОРДОН") "Газпром" должен прокачивать не менее 178 млн м³. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов", – написал министр.

Согласно инфографике, которую он опубликовал, меньше всего российского газа было фактически прокачано 2 января (38 млн м³), больше всего – 14 января (124 млн м³).

31 декабря 2019 года закончился 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.