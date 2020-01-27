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Оржель призвал нардепов ускорить рассмотрение законопроекта о запрете пластиковых пакетов

Ограничение оборота пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, потому что предотвращает их образование, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

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Оржель: Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду
Оржель: Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду
Фото: Олексій Оржель / Facebook

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель призвал депутатов комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования ускорить рассмотрение законопроекта №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект находится в комитете на рассмотрении ко второму чтению с 12 ноября 2019 года.

Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок.

"Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, потому что оно предотвращает их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Министерство неоднократно говорило о необходимости скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввода в действие запрета с 2021 года.

Оржель считает необходимым ввести запрет и на оксо-биоразлагаемые пакеты, потому что они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада микропластика, который затем попадает в воду и почву.

Чиновник предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу принятого закона.

"Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей", – добавил министр энергетики и окружающей среды.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.

Теги: Верховная Рада, Украина, экология, запрет, законопроект, мусор, пластик, Алексей Оржель
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