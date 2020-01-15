Дубилет: Мы установили фактическое количество населения в Украине

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет выразил надежду, что данные электронной переписи населения будут озвучены на следующей неделе.

В Украине установлено фактическое количество населения, заявил 15 января на брифинге в Киеве министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что была проведена электронная перепись.

"Мы установили фактическое количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", – сказал Дубилет.

По его словам, погрешность использованных методик ниже, чем при традиционной переписи населения.

Дубилет рассказал, что в Кабмине еще не определились окончательно, следует ли проводить в 2020 году традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение – традиционную перепись проводить не нужно", – заявил министр.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

В июле 2018 года Кабмин поручил Государственной службе статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

По данным Госстата, к началу 2019 года в Украине проживало 42,14 млн человек.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин планирует в 2019 году провести частичную перепись населения, она будет электронной. Первый этап пробной переписи стартовал 1 декабря. В течение 10 дней владельцы квалифицированной электронной подписи могли принять участие в переписи в онлайн-режиме.