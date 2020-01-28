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После скандала с "прослушкой Гончарука" меры безопасности в высоких кабинетах усилили – нардеп Монастырский

По словам главы комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского, до появления записей прослушки разговоров якобы премьер-министра Алексея Гончарука в Кабинете Министров и Офисе президента "свободно" относились к тому, есть ли мобильные телефоны у посетителей.

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Первые записи прослушки разговоров якобы Гончарука обнародовали 15 января
Первые записи прослушки разговоров якобы Гончарука обнародовали 15 января
Фото: kmu.gov.ua

После скандала с "прослушкой" премьер-министра Алексея Гончарука в Кабмине и Офисе президента усилили меры безопасности. Об этом глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 27 января. 

"Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, ужесточился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница – то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим. Сейчас у нас идет диджитализация, и я бумажных документов практически не держу, у меня все в планшете. Это намного удобнее. Но как быть с безопасностью? Эти процессы накладываются друг на друга, и пока что у меня нет ответа", – сказал он. 

Монастырский отметил, что появление записей разговора, в котором якобы участвовали Гончарук и другие члены правительства, а также руководство Нацбанка, дали обществу повод усомниться в том, что Кабмин ведет реальную, а не формальную работу. 

"И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", – добавил Монастырский. 

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео. 24 января стало известно о существовании еще одного фрагмента, обнародованного на YouTube-канале "Стенограма наради".

Теги: телефоны, скандал, безопасность, Денис Монастырский, прослушка, Алексей Гончарук
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