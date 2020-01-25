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"Товарищи папуасы". Опубликована новая часть вероятных записей разговоров Гончарука. Видео

17 января на YouTube-канале под названием "Стенограма наради" опубликовали аудио, где беседуют люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра экономики Тимофея Милованова, министра регионального развития Алены Бабак, министра энергетики Алексея Оржеля, замминистра финансов Василия Шкуракова и главы "Нафтогазу" Андрея Коболева. Запись на YouTube доступна только по ссылке, первой о новых записях сообщила "Страна" 24 января.

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Но новой записи якобы Гончарук и другие чиновники обсуждают тариф на газ
Но новой записи якобы Гончарук и другие чиновники обсуждают тариф на газ
Фото: kmu.gov.ua

Аудио якобы записано в сентябре 2019 года в кабинете Гончарука. На нем люди обсуждают тарифы на газ.  Человек с голосом похожим на Оржеля предложил убедить МВФ отложить отказ от возложения социальных обязательств уже после завершения отопительного сезона.

Мужчина с голосом похожим на Коболева предложил другую схему – чтобы города покупали газ наперед за счет возвратной финансовой помощи. Женщина с голосом похожим на Бабак ответила, что придется менять Бюджетный кодекс и брать деньги на эту схему из бюджета развития.

Мужчина с голосом погожим на Гончарука засомневался, что МВФ согласится на такие манипуляции с Бюджетным кодексом. "Очень простая история. Рассказывают сказки. Но если бы ты был на их месте, то сказал бы "товарищи папуасы", – сказал он.

Человек с голосом похожим на Оржеля сказал, что в итоге этой встречи: "Появилась задача отработать по местным советам, чтобы использовать их для закупки газа сейчас на отопительный период".  

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

видео

Видео: СТЕНОГРАМА НАРАДИ / YouTube
Теги: Украина, экономика, энергетика, Андрей Коболев, Алена Бабак, Тимофей Милованов, Алексей Гончарук, Алексей Оржель
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