В базе Офиса президента нет заявления Гончарука об отставке

17 января Офис президента Украины сообщил о получении заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Журналист Алексей Братущак опубликовал ответ ОП от 24 января, в котором сказано, что документ не был зарегистрирован в регистрационно-справочной базе.

Гончарук подал президенту заявление об отставке, хотя, в соответствии с законом о Кабмине, должен был подать его в Раду Фото: kmu.gov.ua

В регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины нет заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос журналиста Алексея Братущака, которое он опубликовал в Facebook 29 января.

"По информации, предоставленной департаментом документального обеспечения, заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано", – сообщили в ОПУ. Документ датирован 24 января.

При этом 17 января Офис президента информировал, что документ получен. Гончарук пояснял, что заявление, которое он подал президенту Владимиру Зеленскому, оформлено "в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя главы Верховной Рады".

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.