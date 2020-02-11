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Ермак: У нас нет никакой конкуренции с Богданом

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него "уважительные, рабочие отношения" со всеми членами команды главы государства, в том числе с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

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СМИ писали, что между Ермаком (на фото) и Богданом есть неприязнь
СМИ писали, что между Ермаком (на фото) и Богданом есть неприязнь
Фото: president.gov.ua

Помощник президента Украины Андрей Ермак 10 февраля заявил в эфире канала "Украина 24", что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Андреем Богданом. 

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать – считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные, рабочие отношения", – сказал Ермак.

Так помощник президента прокомментировал материал журнал НВ в номере от 6 февраля, в котором идет речь о конфликте между ним и Богданом, который якобы достиг апогея.

По словам Ермака, эта информация неправдивая. 

"Знаете, ее столько, этой дезинформации, столько различных слухов, разговоров, что иногда забавно читать о себе какие-то вещи... Кому это выгодно? Я не знаю", – добавил он. 

Журналист спросил, насколько едина команда президента Владимира Зеленского. Ермак, отвечая, привел пример встречи главы государства с фракцией "Слуга народа" накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек", – заявил он. 

Журнал НВ, ссылаясь на данные своих источников в Офисе президента Украины, писал, что между Богданом и Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, результатом чего может стать отставка главы ОПУ. 

21 мая 2019 года Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Ермака своим помощником. Ермак занимался обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в частности, ездил в РФ за украинцами в сентябре. Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

По данным источников "Украинской правды", Ермак наращивает свое влияние в Офисе президента и находится в состоянии конфликта с Богданом. Руководитель Офиса президента больше не сопровождает Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в начале января, также Богдан не присутствовал в аэропорту Борисполь при прощании с погибшими в Иране украинцами.

Представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ в январе 2020 года на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять руководителя Офиса президента и Богдан сам принял решение поменьше появляться на публике, чтобы "не дразнить" общественность.

10 февраля "Украинская правда" и "РБК-Украина", ссылаясь на данные источников, сообщили, что Богдан официально написал заявление об отставке, вероятность его ухода в этот раз "большая".

Теги: отставка, Владимир Зеленский, конфликт, Слуга народа, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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