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Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому с ними советуюсь

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, по кадровым вопросам он советуется не только с президентом Владимиром Зеленским, но и с главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком.

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Гончарук: Ответственность за кандидатов несу я
Гончарук: Ответственность за кандидатов несу я
Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил 9 февраля в эфире телеканала ICTV, что советуется с Офисом президента Украины (ОПУ) по кадровым вопросам.

"Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. А только когда мне нужен совет президента [Владимира Зеленского] и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как лидером нашей политической команды", – сказал он.

На вопрос, какое влияние на это имеют глава ОПУ Андрей Богдан и помощник Зеленского Андрей Ермак, Гончарук ответил: "Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Вот такое влияние они имеют".

"Я, как премьер-министр, принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них здесь несу я. Но, безусловно, для того, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", – объяснил премьер-министр.

Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва.

17 января 2020 года Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

Теги: премьер-министр, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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