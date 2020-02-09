Гончарук: Мы продолжаем оптимизировать государство

Государственный аппарат в Украине должен быть более компактным и более эффективным, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: Государство должно быть менее раздутым Фото: Урядовий портал / Facebook

В 2020 году в Украине продолжится оптимизация государственного аппарата. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов. То есть то, что "зашито" в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы", – сказал он.

По словам главы правительства, "государство должно быть менее раздутым".

"Оно должно быть более компактным, но более эффективным", – подчеркнул Гончарук.

25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов и Верховной Раде сократить в бюджете на 2020 год объем расходов на содержание чиновников на 10%.

31 октября министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил о намерении сократить почти на 18,5 тыс. позиций штат районных государственных администраций.