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Гончарук: Мы продолжаем оптимизировать государство

Государственный аппарат в Украине должен быть более компактным и более эффективным, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Государство должно быть менее раздутым
Гончарук: Государство должно быть менее раздутым
Фото: Урядовий портал / Facebook

В 2020 году в Украине продолжится оптимизация государственного аппарата. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 9 февраля в эфире телеканала ICTV.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов. То есть то, что "зашито" в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы", – сказал он.

По словам главы правительства, "государство должно быть менее раздутым".

"Оно должно быть более компактным, но более эффективным", – подчеркнул Гончарук.

25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов и Верховной Раде сократить в бюджете на 2020 год объем расходов на содержание чиновников на 10%.

31 октября министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил о намерении сократить почти на 18,5 тыс. позиций штат районных государственных администраций.

Теги: Украина, чиновники, госслужащие, программное обеспечение, Алексей Гончарук
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