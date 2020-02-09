Гончарук о лесном хозяйстве Украины: Правила игры изменились

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что в рамках очищения лесной отрасли от коррупции в Харьковской и Закарпатской областях уволили "одиозных лесников".

В лесной отрасли Украины проводятся кадровые чистки, связанные с коррупцией. Об этом 9 февраля заявил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Очищаем лесную отрасль от коррупции – уволены одиозные лесники в Харьковской области и в Закарпатье. Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу – провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное – начался процесс вычищения отрасли от коррупционеров", – написал глава правительства.

По его словам, подтвердились многочисленные жалобы на главу Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу, в связи с чем "его уволили в первую очередь среди областных руководителей".

"Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен. Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 млн грн государственных убытков. Долги предприятия – 30 млн грн. [Обнаружены] фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством", – рассказал Гончарук.

Он подчеркнул, что "вся эта информация передана в правоохранительные органы".

"Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные – понести ответственность. Напоминаю всем, что правила игры изменились. Мы ко всем коррупционерам доберемся", – заявил премьер-министр.

14 января Гончарук заявил после совещания с представителями лесного хозяйства, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен "тотальный" аудит предприятий, которые занимаются вырубкой.

Глава правительства также объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.

По состоянию на 22 января проект "Лес в смартфоне" охватывал 16 областей Украины.