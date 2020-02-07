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"Пока мы едины, у нас все получится". Гончарук призвал парламент объединиться для принятия закона о земле

Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой, это позволило в рекордно короткие сроки реализовать задачи президента – снизить суммы в платежках и запустить программу доступных кредитов для бизнеса, а сейчас правительство полностью готово реализовать закон о рынке земли, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Алексей Гончарук: Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом
Алексей Гончарук: Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде обратился к парламентариям, президенту и министрам и поблагодарил за слаженную работу. Трансляцию в YouTube ведет RadaTVchannel.

"Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, удаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон об анбандлинге "Нафтогазу": это позволило нам завершить переговоры с европейцами и россиянами и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования "5–7–9%". Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела", – заявил премьер-министр.

Гончарук также прокомментировал законопроект о земле, который находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

"Сейчас вы перешли к важному, возможно, самому важному с начала работы парламента закону – о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, отвечают или не отвечают документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс", – объяснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий по законопроекту о рынке земли и продолжается дискуссия, но это не должно стать причиной конфликтов.

"Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с увлечением наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж – пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится", – заявил премьер.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.

Теги: Верховная Рада, газ, анбандлинг, премьер-министр, Алексей Гончарук, рынок земли, цена на газ
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