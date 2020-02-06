Рада рассмотрела 184 из 4018 правок к законопроекту о рынке земли

6 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о рынке земли.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл вечернее заседание парламента 6 февраля. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Депутаты рассмотрели 184 правки из 4018 к законопроекту №2178-10 о рынке земли.

"Уважаемые друзья! 19.29! Давайте все-таки закроем сегодняшнее заседание и встретимся завтра с утра. Объявляю вечернее заседание закрытым", – сказал Стефанчук.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать 6 февраля. Несогласные с этим документом нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.