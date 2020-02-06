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В Раде произошла потасовка из-за попытки нардепов блокировать заседание по законопроекту о рынке земли

Нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, чтобы не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа".

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Трибуна и президиум остаются заблокированными
Трибуна и президиум остаются заблокированными
Фото: RadaTVchannel / Facebook

В Верховной Раде, где сегодня запланировано рассмотрение закона о рынке земли, у трибуны произошла потасовка с участием народных депутатов из нескольких фракций. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина". 

Нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа".

Сейчас место спикера Дмитрия Разумкова занимает лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Нардепы хотят не допустить голосования по рынку земли.

Заседание ведет вице-спикер Руслан Стефанчук.

Сегодня глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, оппозиция, законопроект, земельная реформа, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Руслан Стефанчук, рынок земли
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