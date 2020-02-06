Под Радой и Офисом президента Украины требуют поэтапного открытия рынка земли

В связи с проведением акций в центре Киева правоохранители перешли на усиленное дежурство.

6 февраля под Верховной Радой Украины и возле здания Офиса президента активисты проводят акции с требованием поэтапного открытия рынка земли, сообщает УНИАН.

Перед парламентом, где установлена сцена, уже находятся несколько сотен человек, и люди продолжают прибывать.

Участники акции держат флаги с символикой ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Батьківщини", Аграрного союза Украины, а также плакаты с лозунгами "Нет – продаже земли!", "Продажа земли – продажа будущего", "Проданная земля – потерянная территория" и другие.

Движение транспорта на участке улицы Грушевского возле парламента перекрыто. Акция проходит мирно.

Еще несколько сотен человек собрались на акцию протеста возле Офиса президента.

Участвующий в акции председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикук сказал, что активисты поддерживают рынок земли, но у них есть два два "принципиальных требования: поэтапность и переходный период, и требование номер два – президент и правительство должны гарантировать нам финансовый инструмент, необходимый для покупки земли малым и средним аграриям".

На сайте полиции Киева сообщается, что в связи с анонсированными акциями протеста в центре Киева правоохранители перешли на усиленное дежурство.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать законопроект о рынке земли.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.