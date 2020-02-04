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Арахамия прогнозирует, что рассмотрение земельной реформы затянется до утра 7 февраля

Если Верховная Рада начнет рассматривать законопроект о рынке земли 6 февраля, то успеть могут до трех-четырех часов утра 7 февраля, считает председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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По мнению Арахамии, одного дня для рассмотрения законопроекта не хватит
По мнению Арахамии, одного дня для рассмотрения законопроекта не хватит
Фото: Слуга Народу / Facebook

Законопроект о введении в Украине рынка сельскохозяйственной земли может рассматриваться до утра следующего дня. Такое мнение 4 февраля выразил в кулуарах Рады председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, информирует УНН.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе... Сколько это займет времени – никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим", – сказал он.

По словам нардепа, одного дня "точно не хватит".

Арахамия назвал "земельной ночью" ночь, во время которой будут заниматься законопроектом о рынке земли.

Он также прогнозирует, что процесс принятия земельной реформы будет сопровождаться митингами и блокированием трибуны.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Теги: Верховная Рада, реформа, блокирование, земельная реформа, Давид Арахамия, рынок земли
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