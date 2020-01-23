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Арахамия заявил, что вероятность досрочного роспуска Рады – 40%

Верховная Рада "учится", поэтому вероятность ее досрочного роспуска уменьшилась, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия (на фото): Если Зеленский мне скажет уйти, то я уйду
Арахамия (на фото): Если Зеленский мне скажет уйти, то я уйду
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады составляет 40%, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 23 января, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Журналист отметил, что осенью Арахамия прогнозировал 75-процентную вероятность досрочного роспуска Рады.

"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", – сказал глава фракции.

Он также заявил, что остается председателем фракции "Слуга народа" и в этом вопросе ориентируется на решение президента Украины Владимира Зеленского.

"Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать", – добавил Арахамия.

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную РадуВсего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей. Фракция "Слуга народа" получила права парламентской коалиции.

29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.

Теги: Верховная Рада, Украина, Слуга народа, Давид Арахамия
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