Арахамия заявил, что вероятность досрочного роспуска Рады – 40%

Вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады составляет 40%, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 23 января, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Журналист отметил, что осенью Арахамия прогнозировал 75-процентную вероятность досрочного роспуска Рады.
"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", – сказал глава фракции.
Он также заявил, что остается председателем фракции "Слуга народа" и в этом вопросе ориентируется на решение президента Украины Владимира Зеленского.
"Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать", – добавил Арахамия.
21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей. Фракция "Слуга народа" получила права парламентской коалиции.
29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.