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ЕС поддерживает введение рынка земли в Украине, но выступает за защиту прав малых фермеров – посол Еврокомиссии

Успешное внедрение земельной реформы в Украине зависит от работающей системы правосудия, заявил посол Европейской комиссии в Украине Матти Маасикас.

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Маасикас: Нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно
Маасикас: Нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно
Фото: ЕРА

Европейский союз поддерживает введение рынка земли в Украине, но выступает за защиту прав малых фермеров, заявил в интервью "Громадському", фрагмент которого опубликован 21 января, посол Европейской комиссии в Украине Матти Маасикас.

"Мы не слепы и не глухи к опасениям, которые существуют в украинском обществе. ЕС поддерживает цель этой реформы, ведь это высвободит такой потенциал для вашей экономики. Согласно подсчетам Всемирного банка, речь идет об 1% или 1,5% ВВП страны. Но нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно. И обеспокоенность по этому поводу закономерна и оправдана", – сказал Маасикас.

Он добавил, что важной для Украины остается судебная реформа, реализация которой позволит избежать злоупотреблений после открытия рынка земли.

"Будут ли придерживаться ограничений? Не попытаются ли определенные влиятельные лица под чужими или фальшивыми именами, используя подставные компании, скупить много земли? Это то, что зависит от работающей системы правосудия. Так что все это надо делать параллельно",– отметил Маасикас.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Теги: Украина, Еврокомиссия, судебная реформа, Европейский союз, реформа, продажа земли, Матти Маасикас, рынок земли
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