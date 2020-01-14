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Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на текущей пленарной неделе – Корниенко

Нардепов беспокоит "процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", заявил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя рассмотрение законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 14 января в центре Киева проходят акции против принятия этого документа.

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Корниенко: Я не думаю, что на этой неделе будет законопроект о рынке земли
Корниенко: Я не думаю, что на этой неделе будет законопроект о рынке земли
Фото: Олександр Корниенко / Facebook

Верховная Рада на текущей пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявил журналистам 14 января в кулуарах парламента первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", – сказал Корниенко.

В повестке дня на пленарную неделю 14–17 января, опубликованной на сайте Рады, законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" отсутствует.

Вскоре после начала пленарного заседания Верховной Рады 14 января спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв для совещания по поводу законопроекта о рынке земли. Утреннее заседание парламента должно возобновиться после 12.00.

14 января представители "Национального штаба защиты родной земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

Теги: Верховная Рада, Украина, продажа земли, Александр Корниенко
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