Инфраструктура для введения рынка земли в Украине готова – замминистра экономики

До 1 августа все земли государственной собственности будут внесены в кадастр, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения Фото: EPA

Инфраструктура для открытия рынка земли в Украине готова. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook 15 января.

"Инфраструктура для внедрения рынка земли на сегодня более чем готова, а до открытия рынка – 1 октября – мы уже окончательно завершим подготовку. Введение системы геопространственных данных сэкономит государству 150 млн грн. Кроме того, до 1 августа все земли государственной собственности будут внесены в кадастр", – сказал он.

По словам Высоцкого, в госсобственности находится не 10 млн га земель, а 7 млн га. Также на карты внесут "белые пятна", как, например, неунаследованное наследство, чтобы у общин были актуальные данные.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.