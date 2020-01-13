Законопроект №2194 отменяет согласование с Кабмином продажу ценных земель. Украина может превратиться в страну заборов

Политический эксперт.
Страна заборов.
Сегодня парламентарии возвращаются к работе после праздников. На второе чтение вынесут законопроекты о земле. Все внимание сконцентрировано на №2178-10, который касается земель сельскохозяйственного назначения.
Но в пакете земельных законопроектов еще два. Один из них – №2194. Документ касается особо ценных земель, природоохранных, истрико-культурных.
Предлагается отменить нормы о согласовании с Радой и Кабмином в случае изменения целевого назначения этих земель. Госкадастр тоже не будет иметь полномочий по этим землям. Местные органы власти смогут самостоятельно принимать решение о продаже озер, прудов, лесов, парков, исторических мест. Законопроект отменяет согласование с Кабмином при продаже этих земель иностранцам.
Украина может превратиться в страну заборов, которыми огорожено все, что имеет какую-то ценность.
Из пояснительной записки к этому законопроекту: Предлагается... "отменить отдельную процедуру выдачи специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков как документов разрешительного характера".
Источник: Volodymyr Manko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора