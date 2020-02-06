Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Раде хватит голосов для принятия законопроекта о рынке земли – Арахамия

За открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов, заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: Мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли
Арахамия: Мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Законопроект о рынке земли поддержит Верховная Рада. Такое мнение в комментарии журналистам сегодня выразил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".

По его словам, сегодня прошло заседание фракции "Слуга народа", где нардепы проголосовали за открытие рынка земли.

"У нас было заседание фракции. Мы голосовали на фракции еще раз. Это сигнальное голосование. У нас есть голоса – более 226. Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли", – подчеркнул Арахамия. 

Издание пишет, что на заседании фракции присутствовал президент Владимир Зеленский. Он попросил депутатов поддержать поправки к законопроекту и поддержать его во втором чтении. Кроме того, он обсудил с нардепами вчерашние обыски на канале "1+1".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Владимир Зеленский, законопроект, голосование, земельная реформа, Слуга народа, Давид Арахамия, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве
NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве
"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей
"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы СМИ
Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS