В Раде хватит голосов для принятия законопроекта о рынке земли – Арахамия

За открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов, заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия: Мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Законопроект о рынке земли поддержит Верховная Рада. Такое мнение в комментарии журналистам сегодня выразил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".

По его словам, сегодня прошло заседание фракции "Слуга народа", где нардепы проголосовали за открытие рынка земли.

"У нас было заседание фракции. Мы голосовали на фракции еще раз. Это сигнальное голосование. У нас есть голоса – более 226. Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли", – подчеркнул Арахамия.

Издание пишет, что на заседании фракции присутствовал президент Владимир Зеленский. Он попросил депутатов поддержать поправки к законопроекту и поддержать его во втором чтении. Кроме того, он обсудил с нардепами вчерашние обыски на канале "1+1".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.