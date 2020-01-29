Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст

Шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС состоялось 28 января в Брюсселе. По его итогам стороны приняли совместное заявление из 38 пунктов, сообщает пресс-служба украинского Кабмина. Издание "ГОРДОН" публикует полный текст документа.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

по результатам шестого заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом

1. Украина и Европейский союз провели шестое заседание Совета ассоциации 28 января 2020 года в Брюсселе. Совет ассоциации впервые проходил под председательством Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, и Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии. Встреча продемонстрировала высокую динамику двустороннего диалога между Украиной и ЕС по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес; был приветствован прогресс, достигнутый после проведения последнего саммита Украина – ЕС 8 июля 2019 года.

2. ЕС выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января. Совет ассоциации ожидает, что Иран продолжит сотрудничать в полном объеме и осуществит всеобъемлющее и прозрачное расследование этой трагедии в соответствии с международными стандартами.

3. Совет ассоциации подтвердил неизменную приверженность сторон укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и общих ценностей, которые в ней заложены.

4. Совет приветствовал конкретные результаты имплементации Соглашения об ассоциации в интересах граждан Украины и ЕС. Об этом, в частности, свидетельствует рост двусторонней торговли на 13% в течение первых девяти месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом.

5. Совет ассоциации также приветствовал положительное влияние безвизового режима на межчеловеческие контакты между Украиной и ЕС, и на граждан Украины, обладающих биометрическими паспортами и посетившими Шенгенскую зону без виз более чем три миллиона раз.

Совет ассоциации подтвердил роль Украины как стратегической транзитной страны по транспортировке газа. Стороны приветствовали соглашение о транзите газа по территории Украины

6. Совет ассоциации приветствовал усилия Украины во внедрении реформ и достигнутый ею значительный прогресс. Обе стороны согласились с необходимостью продолжения укрепления верховенства права и проведения структурных реформ. Это необходимо для поддержания дальнейшего развития и создания прозрачных равных условий и привлекательного делового и инвестиционного климата в Украине, а также уменьшения влияния со стороны заинтересованных групп.

7. Совет ассоциации приветствовал недавние шаги украинской власти по запуску Высшего антикоррупционного суда Украины, перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и декриминализации незаконного обогащения. Также отмечено, что Конституционный Суд Украины признал электронное декларирование доходов общественных активистов неконституционным.

8. Совет ассоциации согласился продолжать в рамках Соглашения об ассоциации углубление экономической интеграции и регуляторной адаптации Украины с ЕС в таких секторах, как цифровая экономика, содействие торговле, таможенное сотрудничество, юстиция и внутренние дела. ЕС подтвердил свою неизменную поддержку в этом направлении, включая финансовую помощь, которая остается связанной с очевидным прогрессом в реформах.

9. Совет ассоциации отметил обновление Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации по энергетике, а также необходимость его надлежащей имплементации в соответствии с согласованными руководящими принципами. Обе стороны согласились работать над обновлением других приложений, где это необходимо.

10. Совет ассоциации приветствовал стремление Украины к дальнейшей адаптации ее национального законодательства с acquis ЕС в сфере цифровой экономики, подчеркивая важность полной имплементации обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации. Совет ассоциации напомнил о продолжающейся оценке рамочной политики Украины и ее институциональных и регуляторных возможностей. ЕС подчеркнул свою готовность к дальнейшей поддержке цифровой трансформации Украины, в частности с помощью программы, касающейся электронного управления и цифровой экономики.

11. Стороны согласились сотрудничать далее в реагировании на кибер- и гибридные угрозы, а также на дезинформацию, с целью усиления своей устойчивости и безопасности граждан. Совет ассоциации приветствовал диалог по вопросам стратегических коммуникаций и роль в этом контексте неформальной рабочей группы высокого уровня по стратегическим коммуникациям.

12. Совет ассоциации подтвердил роль Украины как стратегической транзитной страны по транспортировке газа. Обе стороны приветствовали соглашение о транзите газа по территории Украины, заключение соглашений о интерконнекторах с соседними операторами из ЕС и разукрупнение "Нафтогазу". Они согласились с важностью дальнейшей имплементации реформ в энергетическом секторе, в частности в отношении обеспечения независимости энергетического регулятора и Государственной инспекции ядерного регулирования, а также создания конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии. Совет ассоциации принял во внимание измененную Газовую директиву. Обе стороны согласились с важностью дальнейшей адаптации газовых правил между Украиной и ЕС.

Стороны сделали особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в "ПриватБанке"

13. В рамках европейского "Зеленого соглашения" стороны согласились в дальнейшем сотрудничать в области декарбонизации и защиты окружающей среды. Стороны согласились с необходимостью амбициозной политики в отношении климата и охраны окружающей среды, включая соблюдение обязательств по Парижскому соглашению.

14. Обе стороны отметили необходимость ускорения адаптации законодательства Украины в сфере транспорта. Совет ассоциации напомнил о важности скорейшего заключения соглашения о совместном авиационном пространстве.

15. Совет ассоциации признал успешность макроэкономической стабилизации Украины. Он приветствовал всеобъемлющую и эффективную работу Украины в осуществлении политических условий программы макрофинансовой помощи ЕС, которая сейчас оценивается Европейской комиссией, и призвал Украину продолжать тесное сотрудничество с МВФ.

16. Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией "ПриватБанка", сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в "ПриватБанке", и возвращении активов.

17. В целях дальнейшего содействия торговле Совет ассоциации согласился с необходимостью эффективной и своевременной имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Он также согласился с важностью устранения торговых раздражителей, включая запрет на экспорт древесины, для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации. Совет ассоциации с нетерпением ожидает вступления в силу с 1 февраля 2020 года соглашения о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы, что предусмотрено Соглашением об ассоциации.

18. Обе стороны согласились с необходимостью ускорения гармонизации законодательства Украины с правовой системой ЕС в сферах, где произошли задержки, включая защиту прав интеллектуальной собственности.

Совет ассоциации учел шаги, предпринятые Украиной с целью имплементации рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", и подчеркнул необходимость полной имплементации этих рекомендаций

19. Совет ассоциации приветствовал прогресс, достигнутый Украиной на пути гармонизации ее законодательства в сфере технических регламентов, стандартов и оценки соответствия, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации / Углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли. Прежде чем начать переговоры по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Украина должна обеспечить принятие необходимого законодательства, его вступление в силу и реального применение соответствующими украинскими органами. Стороны подтвердили взаимные обязательства о проведении и оказании содействия миссии по предварительной оценке состояния украинской системы качества и адаптации национального законодательства к стандартам ЕС.

20. Совет ассоциации приветствовал шаги украинской власти относительно открытия рынка земли, который должен основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости и всеохватности.

21. Совет ассоциации приветствовал прогресс в сфере децентрализации, который явился одним из основных достижений и позволил новым объединенным общинам предоставлять качественные услуги гражданам. В этом контексте он подчеркнул, что изменения в Конституцию и изменения территориально-административного устройства должны разрабатываться в процессе широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

22. Совет ассоциации подчеркнул важность привлечения регионов Украины и шагов украинской стороны, направленных на открытие офисов, задачей которых является поддержание связей регионов с ЕС.

23. Совет ассоциации приветствовал принятие Избирательного кодекса как положительный шаг на пути к гармонизации избирательного законодательства Украины.

24. Совет ассоциации согласился с необходимостью обеспечить уважение к существующим правам людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, которые (права. – "ГОРДОН") закреплены в конвенциях ООН и Совета Европы и соответствующих протоколах к ним, недискриминацию лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также уважение к разнообразию, на основе содержательного диалога с представителями национальных меньшинств. Совет ассоциации учел шаги, предпринятые Украиной с целью имплементации рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании", и подчеркнул необходимость полной имплементации этих рекомендаций. Украина обратила внимание на принятие парламентом закона Украины "Об общем среднем образовании", содержащего исключение для частных школ. Что касается закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то Совет ассоциации призвал Украину к имплементации рекомендаций Венецианской комиссии.

Совет согласился с необходимостью быстрого и тщательного расследования нападений на гражданских активистов и журналистов в Украине

25. Совет ассоциации подчеркнул важность медиаплюрализма и сохранения свободы слова и СМИ. Он приветствовал решающую роль, которую гражданское общество продолжает играть в этой сфере, и согласился с необходимостью быстрого и тщательного расследования нападений на гражданских активистов и журналистов.

26. ЕС подтвердил свою непрерывную приверженность поддержке Украины в проведении реформ в сфере правосудия и гражданской безопасности с помощью консультативной миссии ЕС и программ ЕС. Совет ассоциации напомнил, что реформа Службы безопасности Украины и усиление демократического надзора над сектором безопасности остаются ключевыми. Он приветствовал продолжающуюся амбициозную реформу прокуратуры.

27. Совет ассоциации приветствовал заинтересованность Украины в усилении сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел в рамках Соглашения об ассоциации. Сферы взаимного интереса, в которых возможно добиться ощутимых результатов, могут включать интегрированное управление границами, национальные системы убежища и управления идентификацией на основе биометрических средств, противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма, борьбу с организованной преступностью и тяжкими международными преступлениями. Украина представила ЕС свое предложение относительно новой повестки дня Украина – ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.

28. ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Обе стороны подтвердили, что решительно осуждают нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил РФ с февраля 2014 года. Совет ассоциации подтвердил свою поддержку поиска мирного и устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Совет ассоциации согласился с необходимостью полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами, подчеркнув ответственность России в этой связи. ЕС напомнил, что продолжение экономических санкций против РФ по-прежнему обусловлено полной имплементацией Минских договоренностей. Совет ассоциации также подтвердил свою полную поддержку усилиям, которые приветствовал в рамках нормандского формата, трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Он приветствовал позитивные шаги, которые осуществляет Украина, включая разведение в отдельных районах, пострадавших от конфликта.

29. Совет ассоциации приветствовал подтверждение своих обязательств сторонами и конструктивный подход Украины в нормандском формате. Это открывает окно возможностей на пути к полной имплементации Минских договоренностей; Совет ассоциации призвал к быстрому и тщательного внедрению мер, согласованных на нормандском саммите 9 декабря 2019 года. ЕС готов в дальнейшем поддерживать противоминную деятельность и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая должна иметь безопасный, защищенный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины.

30. ЕС напомнил о принятых руководящих принципах по территориальной компетенции и непризнании паспортов, выдаваемых в результате указа президента России от 24 апреля 2019 года.

Совет призвал Россию принять ответственность в деле MH17 и обеспечить сотрудничество в полном объеме с целью установления виновных в этом преступлении

31. Совет ассоциации приветствует всесторонний подход Украины в отношении населения, пострадавшего в результате конфликта на востоке и Юго-востоке Украины. В то же время выражена обеспокоенность продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в не подконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей.

32. ЕС подтвердил свою политику непризнания незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, в том числе путем введения ограничительных мер. Совет ассоциации осудил ухудшение ситуации с правами человека на Крымском полуострове, проведение Россией местных выборов в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе 8 сентября 2019 года, строительство моста через Керченский пролив без согласия на то Украины, открытие железнодорожного сообщения с 23 декабря, дальнейшую милитаризацию полуострова, а также Черного и Азовского морей. Совет ассоциации призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с нормами международного права.

33. ЕС напомнил об увеличении поддержки для минимизации последствий действий России по дестабилизации в районе Азовского моря путем ряда мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе и поддержку диверсификации местной экономики. Обе стороны приветствовали проведение международной инвестиционной конференции в Мариуполе в октябре 2019 года, посвященной дальнейшему развитию Азовского региона, и согласились продолжать участие в этой инициативе.

34. Совет ассоциации отметил широкое сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в частности, согласование позиции Украины с заявлениями и декларациями ЕС по международным и региональным вопросам.

35. Совет ассоциации подтвердил полную поддержку выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №2166 относительно сбивания самолета МН17 и, принимая во внимание выводы международной следственной группы, призвал Россию принять ответственность и обеспечить сотрудничество в полном объеме с целью установления виновных в этом преступлении.





Встреча прошла под председательством Гончарука и Борреля. Фото: kmu.gov.ua

36. Совет ассоциации приветствует заинтересованность Украины в участии в будущей программе "Творческая Европа", включая подпрограмму "Медиа" и новую исследовательскую и инновационную программу ЕС "Горизонт Европа".

37. Совет ассоциации подтвердил намерение обеих сторон прилагать совместные усилия для обеспечения поддержки подготовки украинских государственных служащих в сотрудничестве с Колледжем Европы в Натолине.

38. Совет Ассоциации положительно оценил активное участие Украины и ее вклад в двустороннее и многостороннее измерение Восточного партнерства. ЕС и Украина ожидают, что саммит Восточного партнерства пройдет в июне 2020 года.