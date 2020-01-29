Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Совет ассоциации Украина – ЕС высоко оценил результаты на пути украинской евроинтеграции – заявление

Евросоюз приветствовал "амбициозные планы" украинского правительства и подтвердил продолжение помощи Украине. Совет ассоциации Украина – ЕС также заявил о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма.

Шестое заседание Совета ассоциации Украина ЕС прошло 28 января в Брюсселе
Шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС прошло 28 января в Брюсселе
Фото: ЕРА

Совет ассоциации Украина – ЕС высоко оценил результаты на пути украинской евроинтеграции. Об этом говорится в совместном заявлении украинского правительства и Совета ассоциации, опубликованном на сайте Кабинета Министров Украины 28 января.

"Совет отметил амбициозные планы украинского правительства и подтвердил продолжение оказания помощи Украине со стороны Европейского союза. Кроме того, положительно оценено укрепление политической ассоциации, экономической интеграции Украины с Европейским союзом и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли", – сказано в заявлении.

ЕС отметил прогресс реформ в Украине и подчеркнул необходимость их продолжения, в частности для создания прозрачных и равных условий для бизнеса и инвестиционной деятельности.

"ЕС дал положительную оценку шагам правительства по приближению национального законодательства в сфере цифровой экономики к европейскому праву. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать цифровую трансформацию Украины", – говорится в тексте.

Также "стороны отдельно отмечают важность Украины как стратегического государства в сфере транзита газа".

"Украина и ЕС подчеркивают важность дальнейшего внедрения реформ в энергетической отрасли, в частности обеспечения независимости энергетического регулятора и инспекции ядерного регулирования, создания конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии. В тексте документа говорится также о важности новой газовой директивы и необходимости соблюдения государствами-членами совместных газовых правил", – продолжили в правительстве.

Совет ассоциации отметил, что Украина успешно "стабилизировала макроэкономическую ситуацию", а также приветствовал шаги украинской власти по "открытию рынка земли на основе верховенства права, принципов прозрачности, справедливости и инклюзивности".

Европейский союз также подтвердил "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и положительно отметил усилия Украины по мирному урегулированию на Донбассе".

"Стороны решительно осудили нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которое началось актами агрессии вооруженных сил Российской Федерации с февраля 2014 года. ЕС напомнил, что продолжительность санкций против Российской Федерации по-прежнему зависит от полного выполнения сторонами Минских договоренностей, обратив особое внимание на ответственность Российской Федерации. ЕС подтвердил свою политику непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым. ЕС также осудил ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. В совместном заявлении Совет ассоциации осудил ухудшение ситуации с правами человека также в отдельных районах Луганской и Донецкой областей", – говорится в заявлении.

ЕС осудил проведение так называемых местных выборов в Крыму, строительство моста через Керченский пролив без согласования с Украиной, открытие железнодорожного сообщения РФ с Крымом и дальнейшую милитаризацию полуострова. Совет ассоциации призвал Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственное и свободное судоходство через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме. Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации, говорил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС прошло 28 января в Брюсселе.

Теги: Украина, правительство, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Самые ожидаемые смартфоны 2020
Самые ожидаемые смартфоны 2020 Актуально
"Хочу жить у океана". Loboda снялась в купальнике для видео
"Хочу жить у океана". Loboda снялась в купальнике для видео
  "Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео
  "Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео
ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж
ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS