Совет ассоциации Украина – ЕС высоко оценил результаты на пути украинской евроинтеграции – заявление

Евросоюз приветствовал "амбициозные планы" украинского правительства и подтвердил продолжение помощи Украине. Совет ассоциации Украина – ЕС также заявил о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма.

Совет ассоциации Украина – ЕС высоко оценил результаты на пути украинской евроинтеграции. Об этом говорится в совместном заявлении украинского правительства и Совета ассоциации, опубликованном на сайте Кабинета Министров Украины 28 января.

"Совет отметил амбициозные планы украинского правительства и подтвердил продолжение оказания помощи Украине со стороны Европейского союза. Кроме того, положительно оценено укрепление политической ассоциации, экономической интеграции Украины с Европейским союзом и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли", – сказано в заявлении.

ЕС отметил прогресс реформ в Украине и подчеркнул необходимость их продолжения, в частности для создания прозрачных и равных условий для бизнеса и инвестиционной деятельности.

"ЕС дал положительную оценку шагам правительства по приближению национального законодательства в сфере цифровой экономики к европейскому праву. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать цифровую трансформацию Украины", – говорится в тексте.

Также "стороны отдельно отмечают важность Украины как стратегического государства в сфере транзита газа".

"Украина и ЕС подчеркивают важность дальнейшего внедрения реформ в энергетической отрасли, в частности обеспечения независимости энергетического регулятора и инспекции ядерного регулирования, создания конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии. В тексте документа говорится также о важности новой газовой директивы и необходимости соблюдения государствами-членами совместных газовых правил", – продолжили в правительстве.

Совет ассоциации отметил, что Украина успешно "стабилизировала макроэкономическую ситуацию", а также приветствовал шаги украинской власти по "открытию рынка земли на основе верховенства права, принципов прозрачности, справедливости и инклюзивности".

Европейский союз также подтвердил "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и положительно отметил усилия Украины по мирному урегулированию на Донбассе".

"Стороны решительно осудили нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которое началось актами агрессии вооруженных сил Российской Федерации с февраля 2014 года. ЕС напомнил, что продолжительность санкций против Российской Федерации по-прежнему зависит от полного выполнения сторонами Минских договоренностей, обратив особое внимание на ответственность Российской Федерации. ЕС подтвердил свою политику непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым. ЕС также осудил ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. В совместном заявлении Совет ассоциации осудил ухудшение ситуации с правами человека также в отдельных районах Луганской и Донецкой областей", – говорится в заявлении.

ЕС осудил проведение так называемых местных выборов в Крыму, строительство моста через Керченский пролив без согласования с Украиной, открытие железнодорожного сообщения РФ с Крымом и дальнейшую милитаризацию полуострова. Совет ассоциации призвал Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственное и свободное судоходство через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме. Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации, говорил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС прошло 28 января в Брюсселе.